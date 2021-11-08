Сотні мігрантів прибули до паркану на кордоні Білорусі і Польщі: відео з гелікоптера

Сотні мігрантів, які прямували по території Білорусі в бік Польщі, дійшли до паркану на кордоні.

Відповідне відео розмістило Міністерство оборони Польщі, повідомляє "Європейська правда".

На знятих з вертольота кадрах видно близько тисячі мігрантів, які перебувають у лісі на території Білорусі.

Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

"Група мігрантів наразі перебуває в околицях Кушниці", - повідомили у міністерстві, маючи на увазі пропускний пункт Кушниці-Брузгі.

Мігранти стоять прямо перед металевим парканом із колючим дротом, який розділяє територію двох держав. Вони поки не намагаються потрапити на польську територію.

З польської сторони видно кілька десятків прикордонників.

Нагадаємо, у понеділок в інтернеті з’явилися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону.

На кадрах можна побачити, як сотні мігрантів йдуть уздовж траси, їх супроводжують білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них зі службовими собаками.

З 2 вересня у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах запровадили надзвичайний стан.

На кордоні почнуть спорудження постійної загорожі висотою понад 5 метрів і довжиною 180 км.

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