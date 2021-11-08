У Польщі скликають війська територіальної оборони на допомогу прикордонникам

Керівництво військ територіальної оборони Польщі опублікувало сповіщення для учасників загонів територіальної оборони, закликаючи їх ближчим часом бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму.

Відповідне оголошення опублікували в офіційному Twitter.

Учасників загонів просять перевірити своє обладнання та попередити роботодавців і рідних.

Людей, що проживають у прикордонних з Білоруссю воєводствах, просять бути готовими рушати на збір через 6-12 годин, з воєводств у центрі країни - у межах доби.

чорним кольором - готовність до 6 годин, червоним - до 12 год., жовтим - до 24 год., зеленим - більше 24 год.

Podnosimy gotowość naszych sił w odpowiedzi na agresywne działania strony białoruskiej - konwojowanie tysięcy osób w kierunku polskiej granicy.#terytorialsi https://t.co/QKhb2Q7ka5 — płk Marek Pietrzak 🇵🇱 rzecznik WOT (@marekpietrzak76) November 8, 2021

Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону. Видання Хартія97 повідомило, що відео було знято в понеділок вранці недалеко від прикордонного переходу "Брузгі".

У Польщі вважають, що режим Лукашенка готуює наймасовіший штурм кордону нелегалами.

Міністр охорони Маріуш Блащак заявив, що зараз на кордоні перебувають 12 тисяч військових. "Ми підвищуємо готовність сил тероборони. Разом зі службами МВС ми готові захищати кордон Польщі", - написав він.

На 13:00 скликали засідання групи з кризового управління за участю прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, віцепрем’єр-міністра Ярослава Качинського, керівників Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони на відповідних служб.

Na granicy pełni służbę już ponad 12 tys. żołnierzy. Podnieśliśmy stan gotowości @terytorialsi. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy. https://t.co/1HtsNJEsGU — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 8, 2021

Європейська правда