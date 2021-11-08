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На Буковині від роботи відсторонили майже 4 сотні невакцинованих освітян

Понеділок, 8 листопада 2021, 16:58
ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

У Чернівецькій області станом 8 листопада від роботи відсторонили 378 освітян області, які не вакцинувалися проти коронавірусу.

Джерело: очільниця освіти й науки Чернівецької ОДА Людвига Цуркан, ZAXID.NET

Пряма мова: "Наразі в області відсторонено 378 освітян. Рішення про відсторонення приймають безпосередньо керівники навчальних закладів після перевірки довідки щодо вакцинації, чи протипоказаннях.

Згодом цю інформацію передають нам. Ця цифра постійно змінюється, в п'ятницю таких працівників було 919, сьогодні зранку 611, тобто ми намагаємось працювати індивідуально з кожним працівником й переконуємо щепитись, адже ми зацікавлені, щоб освітяни працювали".

Деталі: За словами Цуркан, ця цифра упродовж доби може змінюватись, адже відсторонені вчителі, які зробили хоча б одне щеплення, поновлюються на роботі.

Загалом на Буковині вакцинували 98% освітян.

Речниця міськради Анастасія Кокоянчук повідомила, що у закладах середньої освіти Чернівців відсторонили 38 працівників, з них – 10 педагогів та 28 техпрацівників.

У закладах дошкільної освіти відсторонили 30 осіб, з них – 13 педагогів та 17 техпрацівників.

Українська правда
Теми: Чернівецька областьвакцинаціяCovid-2019


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