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Видання Kyiv Post припиняє роботу. Колектив заявив, що це помста власника

Понеділок, 8 листопада 2021, 17:38
Фото: Kyiv Post

Власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження. Працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю.

Джерело: повідомлення Kyiv Post, співрозмовники в редакції видання, заява колективу  

Пряма мова Ківана: "Одного дня ми сподіваємося знову відкрити газету більшу і кращу"

Деталі: У повідомленні вказується, що головний редактор Kyiv Post Браян Боннер звільниться після закриття газети. 

Водночас співрозмовники "Української правди" в редакції Kyiv Post повідомили, що вранці в понеділок усій команді оголосили про негайне закриття газети та закрили доступ до сайту.

Пізніше члени колективу оприлюднили спільну заяву, в якій вказується, що "зранку 8 листопада співробітники Kyiv Post прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнено".

Дослівно заява: "Ще три тижні тому власник Kyiv Post, одеський забудовник Аднан Ківан, заявляв, що має інші плани – розширити Kyiv Post та запустити україномовне медіа під брендом видання.

Тоді ця новина, а також призначення на керівну посаду людини, пов’язаної з власником, стали несподіванкою для редакції.

Ми вбачали ризики в обраному Аднаном Ківаном форматі розширення видання та розцінювали це, як втручання в редакційну політику.

Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала супротив власника.

Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана. Він офіційно заявив про плани реорганізувати Kyiv Post та перезапустити його вже за місяць з новою командою.

Ми вважаємо, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів".

Деталі: У заяві вказується, що колектив запропонував власнику продати газету або передати торговельну марку Kyiv Post до рук редакції. Проте Ківан не погодився.

Українська правда
Теми: ЗМІУкраїна


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