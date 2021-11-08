На Дніпропетровщині посилили карантин

Через розповсюдження COVID-19 на Дніпропетровщині заборонили роботу розважальних закладів з 22 до 6 ранку, а у транспорт пропускатимуть лише з сертифікатами про вакцинацію.

Джерело: перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов, сайт ДніпроОДА

Пряма мова Орлова: "Рівень захворюваності за тиждень виріс у 5 разів. Переважна більшість тих, хто потрапляє до реанімації – не щеплені. Саме тому запропонували містам, громадам і територіям ввести додаткові обмеження в сфері пасажирських перевезень".

Деталі: Зокрема, з 11 листопада на Дніпропетровщині пропонують запровадити обмеження для пасажирів внутрішньообласного, міжміського та міського транспорту. Включаючи метро, трамваї, тролейбуси, електрички.

До того обмеження стосувалися транспорту міжрегіонального та міжобласного сполучення.

Пасажирів будуть пропускати з сертифікатом про вакцинацію або негативним результатом тесту на коронавірус. Імунізованими мають бути й водії.

Також на засіданні рекомендували заборонити роботу розважальних закладів з 22:00 до 6:00.

Крім того, студентів будуть пропускати у гуртожитки за наявності СОVID-сертифікатів.

В іншому випадку їм доведеться їхати додому та навчатися дистанційно.

Наразі в області зробили майже 1 млн 800 тис. щеплень від COVID-19. Двома дозами вакцинували більш ніж 728 тис людей.