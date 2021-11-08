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З польсько-білоруського кордону, який штурмують мігранти, повідомляють про постріли

Понеділок, 8 листопада 2021, 21:57
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З польсько-білоруського кордону з'явилися повідомлення про постріли. Державний прикордонний комітет Білорусі заявляє, що стріляють на території Польщі, тоді як опозиційний білоруський журналіст пише, що це білоруські силовики.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Опозиційний білоруський журналіст Тадеуш Гічан опублікував відео, вочевидь зняте кимось із мігрантів, на якому чути постріли, але неможливо зробити висновки, хто саме стріляє.  

"Надходять повідомлення, що білоруські силовики стріляють у повітря, щоб налякати мігрантів, які намагаються завернути назад у Білорусь", - пише він. 

"Державний прикордонний комітет підтвердив БЕЛТА інформацію про постріли на білорусько-польському кордоні з боку Польщі", - йдеться у новині білоруського державного інформагентства БЕЛТА

"Стрілянину чути з польської території. Причини нам невідомі", - наводить російське агентство "Інтерфакс" слова представника державного прикордонного комітету Білорусі Антона Бичковського.

У Міноборони Польщі та прикордонній службі ще не прокоментували ці повідомлення.

Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей. 

Теми: ПольщаБілорусь


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