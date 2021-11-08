Саакашвілі продовжить голодувати у тюремній лікарні – омбудсмен

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, як і раніше, відмовляється від лікування і продовжує голодування вже у тюремній лікарні, куди сьогодні його перевели проти його бажання, повідомили в апараті омбудсмена Грузії.

Джерело: "Грузія Онлайн" з посиланням на представника апарату омбудсмена Грузії

Деталі: За словами співробітника, Саакашвілі продовжує голодування в ізольованій палаті, поблизу периметру його палати немає інших в'язнів.

Один з адвокатів Саакашвілі, засновник опозиційної телекомпанії "Мтаварі" Ніка Мелія сьогодні заявив, що екс-президента, можливо, було побито під час переведення до Глданської в'язниці.

Співробітник апарату омбудсмена роз'яснив, що "на знак протесту проти переведення до Глданської в'язниці Саакашвілі відмовився виходити з машини, на якій його перевозили". За його словами, "його за руки, із застосуванням сили, вивели з машини та вселили в камеру".

Він зазначив, що під час відвідин Саакашвілі "не помітив на ньому слідів фізичних ушкоджень".

Передісторія:

Раніше у Грузії підтвердили, що Саакашвілі перевезли до лікарні, попри те, що перед цим влада багаторазово стверджувала, що здоров’я експрезидента не вимагає його лікування і відхиляла прохання про це з боку ув’язненого та його захисту.

Втім, всупереч проханням самого Саакашвілі, його перевели у захищену тюремну лікарню.

Згодом до приміщення цієї лікарні привезли спецназ.

Як відомо, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, після того, як він нелегально потрапив у країну. Тоді ж він оголосив голодування, проголосивши себе політв'язнем.

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