Пів року в космосі: четверо астронавтів місії SpaceX повернулися на Землю

Після шести місяців перебування в космосі астронавти SpaceX Crew-2 повернулися на Землю, приземлившись біля узбережжя Флориди.

Джерело: space.com

Деталі: Під чотирма парашутами космічний корабель SpaceX Dragon м’яко влетів у Мексиканську затоку біля Пенсаколи, штат Флорида, о 22:33 (05:33 за Києвом 9 листопада).

На берег астронавтів доставив рятувальний човен NASA.

Їхнє повернення завершило шестимісячну подорож до Міжнародної космічної станції (МКС).

У середу планується, що SpaceX запустить ще один екіпаж із 4 астронавтів на космічну станцію — місію, яку планували розпочати минулого тижня, але відклали спочатку через погоду, а потім – через хворобу астронавта.

Передісторія:

🚀 JUST IN: Astronauts on the @SpaceX Crew Dragon #Endeavour splash down off the coast of Florida.#Crew2 is SpaceX’s 2nd long-duration astronaut mission for @NASA @NASA_Johnson pic.twitter.com/kfn1bZUgtk