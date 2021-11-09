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Пів року в космосі: четверо астронавтів місії SpaceX повернулися на Землю

Вівторок, 9 листопада 2021, 06:19
фото: space.com

Після шести місяців перебування в космосі астронавти SpaceX Crew-2 повернулися на Землю, приземлившись біля узбережжя Флориди.

Джерело: space.com

Деталі: Під чотирма парашутами космічний корабель SpaceX Dragon м’яко влетів у Мексиканську затоку біля Пенсаколи, штат Флорида, о 22:33 (05:33 за Києвом 9 листопада).

На берег астронавтів доставив рятувальний човен NASA.

Їхнє повернення завершило шестимісячну подорож до Міжнародної космічної станції (МКС).

У середу планується, що SpaceX запустить ще один екіпаж із 4 астронавтів на космічну станцію — місію, яку планували розпочати минулого тижня, але відклали спочатку через погоду, а потім – через хворобу астронавта.

Передісторія:

  • SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (місія Crew-2) з 4 астронавтами на борту.

Українська правда
Теми: космос


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