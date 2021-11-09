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Кандидат на главу МЗС Чехії проти скандального призначення "дипломата Земана" послом до України

Вівторок, 9 листопада 2021, 08:58
Ян Ліпавський, фото ČTK

Кандидат на посаду міністра закордонних справ у новому уряді Чехії Ян Ліпавський виступає проти кандидатури Петра Пірунчика на пост посла в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Dennik N, повідомляє "Європейська правда".

Ліпавський розповів, що має намір переглянути деякі кандидатури на дипломатичні посади, у тому числі скасувати відправлення Адама Войтеха послом до Фінляндії та заступника директора міжнародного департаменту адміністрації президента Петра Пірунчика до України.

"Я дуже критично ставлюся до його призначення. В Україні дуже докладно стежать за заявами президента проти окупованого Росією Криму. Усі ці висловлювання дуже негативно сприймаються в Україні", - сказав Ліпавський.

"Чехія має прекрасні відносини з Україною, за винятком президента. У ситуації, коли Чехія відправить дипломата, який багато років працював на президента Мілоша Земана, він матиме дуже складну місію. Він матиме таке вимогливе середовище, що він не зможе виконувати свою роботу. Якщо Чехія продовжуватиме висувати цю кандидатуру, чесько-українські відносини будуть дуже обтяженими", - додав він.

Обидві кандидатури були схвалені цього року урядом Андрія Бабіша.

За інформацією "Європейської правди", станом на початок листопада Прага не передала до Києва запиту на агреман про призначення Пірунчика послом, у тому числі через дискусії щодо коректності цього кроку.

З 2015 року Пірунчик пішов працювати до адміністрації Земана, де тривалий час був аналітиком, а з 2020 року завоював таку довіру Земана, що виріс до заступника директора міжнародного департаменту.

При цьому Пірунчик вів саме російський напрямок у команді чинного президента Чехії, який відомий своєю прихильністю до Путіна та євроскептицизмом.  

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Теми: ЧехіяМЗСдипломатичні відносиниміжнародні відносиниКрим


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