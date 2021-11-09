У Сенаті США ініціювали нові санкції щодо "Північного потоку-2"

Шість американських сенаторів запропонували внести поправки до оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік, які передбачають санкції щодо компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться у заяві комітету Сенату із закордонних справ, повідомляє "Європейська правда".

"У той час, коли Росія обмежує постачання енергоресурсів до Європи, адміністрація Байдена повинна дотримуватися закону і накласти санкції на "Північний потік-2". Ми знаємо, що захист цієї російської пастки - не на користь нашій національній безпеці. Наша поправка відновить двопартійні санкції щодо геополітичної зброї Путіна", - заявив сенатор-республіканець Джон Барассо.

Сенатор Роб Портман заявив, що рішення адміністрації Байдена відмовитися від обмежень, санкціонованих Конгресом, "додало сміливості президенту Путіну і завдало шкоди нашому союзнику України".

"У той час як російські війська знову прямують до українсько-російського кордону, виконання цих санкцій має вирішальне значення для підтримки європейської незалежності та енергетичної безпеки", - сказав Портман.

Адміністрація Байдена раніше цього року запровадила санкції проти кількох компаній, які підтримували "Північний потік 2", але не проти самої компанії-оператора цього проєкту.

Як повідомлялося, російському "Північному потоку-2" може знадобитися щонайменш ще кілька місяців, щоб пройти всі бюрократичні процедури, перш ніж суперечливий газопровід почне качати природний газ до Німеччини.

26 жовтня Міністерство економіки Німеччини повідомило, що завершило аналіз надійності газових поставок по "Північному потоку-2" і передало його результати Федеральному відомству мереж (Bundesnetzagentur).

Раніше президент РФ Владімір Путін заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.