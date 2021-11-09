Опубліковано тисячі документів НКВС про боротьбу з УПА

В електронний архів Українського визвольного руху додано 3,5 тисячі документів Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР про боротьбу з визвольним рухом українців.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно СБУ: "Опубліковано 3,5 тис. документів НКВС про боротьбу з УПА. Оригінал архіву вивезли до Москви у 1980-х роках. Зараз його цифрова версія доступна онлайн за посиланням".

Деталі: Фахівці Архіву СБУ спільно з колегами-дослідниками із Центру досліджень визвольного руху працювали над публікацією документів.

Папери охоплюють події, які відбулися в 1944-1945 роках на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині та Івано-Франківщині.

До колекції увійшли:

Детальні креслення повстанських криївок, зроблені енкаведистами

Списки втрат з боку повстанців

Звітність про захоплену енкаведистами зброю

Також в оприлюднених документах є звіти про надзвичайні події та небойові втрати у лавах внутрішніх військ НКВС.

Серед паперів, наприклад, – документ про вбивство НКВС невідомого під час "хлібозаготовлі" в селі на Рівненщині 14 жовтня 1944 року.

Електронний архів Українського визвольного руху нині нараховує 32 237 документів.

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