Міжнародні партнери України привітали створення Етичної ради для судової реформи

Європейський союз, США, Велика Британія, Німеччина, Канада, Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй та Європейський банк реконструкції та розвитку привітали створення Етичної ради.

Про це йдеться у спільній заяві, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

"Етична рада візьме на себе важливе завдання щодо встановлення відповідності членів Вищої ради правосуддя – вищого органу судової влади в Україні – критеріям професійної етики та доброчесності", – йдеться у заяві.

Міжнародні партнери наголосили, що створення Етичної ради є важливим кроком у реалізації стратегії реформування судової системи, яку було затверджено президентом України у червні 2021 року, а також яку передбачено Законом про реформу Вищої ради правосуддя, прийнятим Верховною Радою у липні.

"Троє міжнародних експертів – високопоставлені судді у відставці зі США та Великої Британії, а також колишній генеральний прокурор Естонії – працюватимуть разом із трьома українськими суддями в Етичній раді, щоб сприяти суддівській доброчесності, ключовій вимозі як громадян України, так і української та міжнародної бізнес спільноти", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, в Україні призначено перший склад Етичної ради, яка має на меті встановити відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та чесноти.

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