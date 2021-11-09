В ЄС розповіли, як режим Лукашенка через дипустанови заманює мігрантів до Білорусі

Режим самопроголошеного президента Александра Лукашенка діє через свої дипломатичні установи, щоб вмовляти громадян інших країн приїхати до Білорусі, обіцяючи їм подальший шлях до ЄС.

Про це заявив на брифінгу у Брюсселі речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"Як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні і власне незаконні операції? Вони спілкуються з потенційними мандрівниками через офіційні канали, такі як білоруські консульства, посольства тощо, які видають візи. Вони кажуть: ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону", - розповів Стано.

Він розповів, що європейські чиновники найближчим часом відвідають кілька країн, з яких приїжджають мігранти до Білорусі, але не назвав, які саме.

"Загалом, якщо люди отримують якусь інформацію нібито з офіційного джерела, то вони схильні вірити у неї. Тому для нас важливо не тільки інформувати про це країни, звідки їдуть мігранти, але й намагатися довести інформацію до людей. Часом навіть органи влади у цих країнах не знають про ситуацію", - додав Стано.

За даними ЗМІ, мігранти до Білорусі найбільше прибувають з Іраку.

"Модель, за якою режим Лукашенка проводить свої дії, змушує людей вірити, що вони можуть приїхати в Білорусь і надалі продовжити шлях до ЄС. Це частина нелюдського і навіть гангстерського підходу режиму Лукашенка. Він бреше людям і привозить їх до Білорусі із брехливими обіцянками легко потрапити в ЄС", - сказав Стано.

Як повідомлялося, Польща вирішила закрити пункт пропуску "Кушниця" на кордоні з Білоруссю через те, що неподалік розташувалися сотні мігрантів.

Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.