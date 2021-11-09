Патрульна поліція запустила бот-мисливця за наркотиками

Патрульна поліція повідомляє про запуск чат-боту, який викриватиме збут наркотиків по всій країні.

Джерело: Патрульна поліція

Дослівно: "DrugHunters (Мисливці за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot — офіційний чат-бот від патрульної поліції у месенджері Telegram.

З його допомогою можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників.

Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція…

Долучайтеся до важливої справи — повідомляйте про відомі вам випадки розповсюдження наркотиків".

Деталі: Вказано: щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму в своєму Telegram і розпочати діалог.

Після старту розмови потрібно вказати такі деталі: населений пункт, адресу, за якою побачили потенційного зловмисника, опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).

Для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, пропонують надіслати геолокацію й додати фото/відеоматеріали.

Зазначається: ппісля отримання повідомлення про знахідку або ймовірного закладника, патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію.

За правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин є відповідальність, яка у залежності від обсягів збуту може бути як адміністративна, так і кримінальна.