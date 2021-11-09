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Зеленський прокатався на новому дизелі з Дарниці на вокзал

Вівторок, 9 листопада 2021, 15:10

Президент Володимир Зеленський проїхався по Києву на новому регіональному дизель-поїзді ДПКр-3, який збудував цьогоріч Крюківський вагонобудівний завод.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Зеленський проїхав за маршрутом від технічної станції "Дарниця" до вокзалу Київ-Пасажирський.

Його супроводжували міністр інфраструктури Олександр Кубраков, голова наглядової ради ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Володимир Приходько, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Кубраков розповів, що всього заплановано замовити 20 подібних дизель-поїздів, які стануть регіональними експресами.

Крім того, такі потяги мають намір направити на регіональні маршрути Львів – Тернопіль – Чернівці (ч/з Заліщики) – Коломия, Попасна – Куп’янськ – Харків – Суми – Ворожба.

Один із таких потягів уже курсує за маршрутом Коломия – Ківерці ("Прикарпатський експрес").

 
 

Довідково: Поїзд ДПКр-3 складається з трьох вагонів, у яких є 170 місць для сидіння з підлокітниками, зокрема 69 сидінь першого класу та 101 сидіння другого класу.

Вагони мають обладнані системами кондиціонування, резервного опалення та вакуумними вбиральнями. У поїзді передбачено безбар’єрний доступ для маломобільних груп та людей з інвалідністю.

Конструктивна швидкість поїзда становить 140 км/год.

Теми: Зеленськийтранспортзалізниця


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