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"Справи Майдану": ДБР оголосило підозри 9 ексвисокопосадовцям часів Януковича

Вівторок, 9 листопада 2021, 14:22
Справи Майдану: ДБР оголосило підозри 9 ексвисокопосадовцям часів Януковича
Фото wikipedia.org

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру дев’яти колишнім високопосадовцям – учасникам організованої злочинної групи під керівництвом експрезидента Віктора Януковича.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: Підозри повідомили колишнім:
• міністру оборони;
• голові СБУ та його першому заступнику – керівнику Антитерористичного центру;
• міністру внутрішніх справ та його заступнику;
• начальнику Головного управління – командувачу внутрішніх військ МВС;
• т.в.о. начальника Головного управління МВС у Києві;
• заступнику начальника Головного управління – начальнику міліції громадської безпеки ГУМВС у Києві;
• командиру ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС у Києві.

Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року.

Зокрема, у вчиненні теракту, що призвело до загибелі людей; спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств; перевищенні влади та службових повноважень; незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

У ДБР підкреслили, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Повідомлення про підозру надіслали на адреси останніх відомих місць проживання підозрюваних, копії підозр вручені або надіслані їхнім захисникам.

У ДБР також нагадали, що суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно названих підозрюваних.

Також відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українська правда

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Теми: ДБРМайдан
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