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Лукашенко поскаржився Путіну на "жорсткі дії Польщі" і стягнення військ до кордону

Вівторок, 9 листопада 2021, 14:28
Лукашенко поскаржився Путіну на жорсткі дії Польщі і стягнення військ до кордону
Олександр Лукашенко і Володимир Путін тиснуть руки. Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним підкреслив "особливе занепокоєння" через стягнення на кордон регулярних військ Польщі у зв'язку з міграційною кризою.

Про це білоруському державному агентству БЕЛТА повідомили у пресслужбі Лукашенка, повідомляє "Європейська правда".

"Особливе місце у розмові зайняло обговорення ситуації на білорусько-польському кордоні, а також жорстких дій польської сторони щодо мирних людей. При цьому, як було наголошено, особливе занепокоєння викликають факти стягування на кордон регулярних військ Польщі.

Глави держав у деталях обговорили тривожні факти та тенденції, що відбуваються на білорусько-польських рубежах", - заявило білоруське агентство.

Лукашенко в інтерв'ю головреду российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко пояснив своє бачення ситуації на кордоні.

Пресслужба Кремля за підсумками розмови опублікувала лаконічне повідомлення, що "президенти обмінялися також думками щодо ситуації з біженцями на білорусько-польському та білорусько-литовському кордонах".

Як повідомлялося, Польща вирішила закрити пункт пропуску "Кушниця" на кордоні з Білоруссю через те, що неподалік розташувалися сотні мігрантів.

Вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей. 

Керівництво військ територіальної оборони Польщі опублікувало сповіщення для учасників загонів територіальної оборони, закликаючи їх ближчим часом бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенкоПутінПольща
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