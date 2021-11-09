Бельгія закрила в’їзд навіть для вакцинованих туристів з України

ОНОВЛЕНО: Попри офіційне підтвердження щодо закриття кордону, оновлені коронавірусні правила Бельгії лишають різночитання про право на в'їзд вакцинованих туристів. "Європейська правда" перевіряє цю інформацію і оновить новину, щойно з'явиться ясність.

Бельгія офіційно виключила Україну з переліку держав, мешканцям яких дозволений в’їзд без "поважної мети" навіть за наявної вакцинації.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчать дані прикордонної служби та центру інформування про перебіг пандемії, а згодом також офіційно повідомило посольство України.

Зокрема, сайт бельгійської федеральної служби у внутрішніх справах, що відповідальна також за прикордонні питання, більше не містить Україну у переліку держав, громадянам яких дозволений в’їзд у країну попри пандемічні обмеження. Федеральна служба не уточнює, коли та з якої причини Україна була видалена з цього переліку, але відомо, що у понеділок набрало чинності спільне рішення ЄС про переведення України у "червону зону".

Урядовий портал, присвячений пандемії, також прибрав Україну з переліку держав, щодо яких ЄС робить винятки з пандемічних обмежень, та теж перевів Україну до червоної зони.

Раніше Бельгія дозволяла в’їзд з метою відрядження, туризму тощо також іноземців з країн, що не входять до спільного "білого списку", якщо ці подорожуючі завершили курс вакцинації від коронавірусу вакцинами, дозволеними в ЄС. Однак віднедавна і ця можливість прибрана: наприкінці жовтня Бельгія оголосила, про початок четвертої хвилі епідемії та закрила в’їзд для туристів та подібних категорій подорожуючих, окрім тих, хто є у "білому списку" та не становить епідемічної безпеки.

Таким чином, зараз в’їзд до Бельгії з України дозволений лише за наявності "поважної причини", як-от для тих, хто працює, навчається у Бельгії, їде на лікування, для об’єднання родини тощо.

Детальніше про правила в'їзду йдеться у роз'ясненні посольства України у Бельгії.

Нагадаємо, раніше в'їзд з України закрила Мальта. Втім, переважна більшість держав ЄС лишаються відкритими для тих подорожуючих з України, що мають сертифікат про вакцинацію, за умови що від останнього уколу минуло щонайменше 14 днів.