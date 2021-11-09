Зеленський доручив зібрати РНБО в середу
Вівторок, 9 листопада 2021, 16:13
За дорученням глави держави у середу збереться засідання Ради національної безпеки і оборони.
Джерело: пресцентр РНБО
Дослівно: Президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13.30 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс президента України)".
Деталі: Вказано, що всі члени РНБО поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.
За даними джерела УП, однією з пріоритетних тем порядку денного буде енергетика.
Українська правда