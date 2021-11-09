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Литва ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Вівторок, 9 листопада 2021, 17:28
фото Getty Images

Сейм Литви підтримав пропозицію уряду про запровадження надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через посилення "шантажу мігрантами".

Про це повідомляє литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Надзвичайний стан почне діяти з 10 листопада і запроваджений на один місяць.  

Спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен перед голосуванням висловила впевненість, що парламент підтримає такий крок. 

"Сейм та уряд вже вжили заходів для реагування на цю надзвичайну ситуацію, але їх нині вже недостатньо. Через посилення гібридної атаки білоруського режиму проти Польщі, її організований і масовий характер, зараз такий крок є необхідним", - заявила вона. 

Вранці Кабмін погодився з необхідністю запровадження надзвичайного стану у прикордонних з Білоруссю районах. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримує таке рішення та закликав депутатів проголосувати за нього. Він зазначив також, що цей крок мінімально вплине на права і свободи литовців, які проживають у прикордонній зоні. 

Ще з кінця липня, з першим загостренням міграційного шантажу, у Литві оголосили екстремальну ситуацію державного масштабу.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.

Теми: ЛитваБілорусь


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