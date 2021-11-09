Нова пішохідна зона: проїзд у центрі Києва закривають для автомобілів

Бессарабський проїзд в центрі Києва стане пішохідною зоною.

Джерело: повідомлення заступника голови КМДА Олександра Густєлєва у Facebook

Пряма мова Густелєва: "З сьогоднішнього дня Бессарабський проїзд стає пішохідною зоною!

В рамках впровадження комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі столиця отримує нову пішохідну зону на Бессарабському проїзді".

Деталі: Він додав, що рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського.

На вулиці Басейній від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі створюється нова додаткова паркувальна зона.

Гестєлєв додав, що заїзд на Бессарабський проїзд з боку вулиці Басейної будуть відкривати у нічний час для обслуговування балансових територій працівниками відповідальних комунальних підприємств.