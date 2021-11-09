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У Франківську реанімації для хворих на Covid-19 на 100% забиті пацієнтами

Вівторок, 9 листопада 2021, 18:59
фото: Ельдар Сарахман УП

У лікарнях Івано-Франківська, передбачених для лікування пацієнтів із коронавірусом, 100% ліжок у реанімаціях зайняті хворими пацієнтами.

Джерело: оперативна нарада 9 листопада, заступника мера Івано-Франківська Олександр Левицький

Пряма мова: "Кількість пацієнтів, які є в реанімації – це 100% завантаженості реанімаційних ліжок.

Ми отримуємо просто шквал скарг, претензій (від людей - ред.): "А чому не лікують? А переведіть мого родича в реанімацію". Ми тоді, як лікарі, вимушені ставити перед собою запитання: "А як можна звільнити ліжко в реанімації?".

 
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Деталі: Йдеться про Центральну міську клінічну лікарню та Міську клінічну лікарню №1, де, за словами начальниці управління охорони здоров’я в області Марії Бойко, на стаціонарах за 10 днів померли 37 людей.

Бойко зазначила, що йдеться переважно про людей старших за 50 років. Усі, хто помер, були невакциновані.

На нараді також повідомили, що в місті є проблеми із постачанням кисню.

Зокрема, добова потреба складає дві тонни кисню на кожну лікарню, 2,4-2,6 тонн.

Водночас, останнім часом у Франківську різко знизилося киснезабезпечення, багатьох пацієнтів перевели на концентратори.

Наразі у двох лікарнях міста перебуває 391 хворий на коронавірус.

Пряма мова Бойко: "Приблизно 75% пацієнтів - киснезалежні. В реанімації перебувають 20 пацієнтів, на штучній вентиляції легень - 11...Заповненість ліжок у центральній міській клінічній лікарні станом на сьогодні становить 93%, у міській клінічній лікарні №1 - 73%".

Українська правда
Теми: Івано-ФранківськкоронавірусCovid-2019медицина


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