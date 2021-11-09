Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вакцинованим українцям все ж дозволять в’їзд до Бельгії, як і до більшості держав ЄС

Вівторок, 9 листопада 2021, 22:40
ФОТО: PIXABAY

Попри початкові повідомлення про заборону в’їзду туристам з України, влада Бельгії все ж лишила право на "несуттєві подорожі" тих, хто має український сертифікат про вакцинацію.

Про це йдеться у королівському указі, що регулює оновлені правила карантину після спалаху епідемії коронавірусу в Бельгії, пише "Європейська правда".

Попри те, що стаття 16 цього указу забороняє несуттєві подорожі до Бельгії (як-то то туризм, поїздки до друзів, бізнес-поїздки тощо) з держав, які виключили з "білого списку ЄС", вона містить також виняток для вакцинованих іноземців.  Для поїздки до Бельгії знадобиться сертифікат про вакцинацію, який прирівнюється до європейського. Українські електронні сертифікати, отримані через додаток або сайт "Дія", мають такий статус; паперові "міжнародні" сертифікати не визнаються належним доказом.

Також дозволений в’їзд дітей до 17 років, якщо ті подорожують з вакцинованими дорослими.

Указ встановлює, що право на в’їзд українців до Бельгії буде відкликане у разі, якщо Україна набуде статусу "зони дуже високого ризику". Наразі ми не маємо такого статусу, Україна класифікується як "зона високого ризику" (або "червона зона").

Нагадаємо, що раніше була опублікована інша інформація: посольство України у Бельгії підтверджувало закриття кордонів Бельгії для усіх несуттєвих подорожей з України, також про це повідомляла ЄвроПравда. "Враховуючи існуючу наразі суперечливу інформацію на офіційних ресурсах Королівства Бельгія, посольство звернулось за роз’ясненнями до прикордонної служби Бельгії", - повідомили ЄП в українській дипмісії. Редакція опублікує також офіційне роз’яснення оновлених правил в’їзду для вакцинованих мешканців України, щойно воно надійде.

Варто також зауважити, що більшість держав ЄС, як очікується, також лишать відкритими кордони для вакцинованих українців попри переведення нашої держави до "червоної зони". Раніше очільник МЗС доручив посольствам України докласти зусиль для збереження вільних мандрівок українців в ЄС.

Детальніше про очікувані правила подорожей читайте у статті "Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців"

Теми: БельгіяЄСвакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Білоруські військові намагалися силою "виштовхати" до Польщі групу мігрантів

Коронавірус забрав життя більше 75 тисяч українців, минулої доби - 750 смертей

Німеччина стала світовим лідером за поширенням Covid

відео, фотоМосковський патріархат зібрався в Києві для "вирішення українського церковного питання"

Визначено 10 ділянок можливого підходу мігрантів з Білорусі – Монастирський

Невакцинованим на Львівщині закрили вхід у приміський транспорт

Усі новини...
Бельгія
У МЗС підтвердили закриття кордонів Бельгії для подорожей з України
Бельгія закрила в’їзд навіть для вакцинованих туристів з України
“Ноосфера” та “Борис Александров”: передані Україні судна отримали нові назви
Останні новини
12:09
фото В Україні за добу викрили три масштабні схеми підробки Covid-документів
11:50
відеоГрупа мігрантів прорвала білоруський кордон, їх затримали поляки
11:31
фотоВарення з тротилом везли українці з окупованого Криму
11:30
У Києві посилюють контроль над дотриманням протиепідемічних заходів
11:15
відеоОдин із нападників на журналістів в Укрексімбанку повернувся на роботу під оплески
11:10
Курс валют на 11 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:03
Білоруські військові намагалися силою "виштовхати" до Польщі групу мігрантів
11:00
СБУ затримала жінку, яка підшукувала "кадри" для терористичного угруповання "Оплот"
10:55
Споживання кисню у лікарнях зросло у 5-6 разів – МОЗ
10:53
Зеленський підписав закон про енергоефективність
Усі новини...