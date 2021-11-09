МЗС: Кіпр – перша країна ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Кіпр став першою країною Європейського Союзу, яка зберегла можливість в’їзду для українців.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців".

Деталі: За словами глави МЗС, умовами залишаються – повна вакцинація та негативні тести, які роблять до та після прибуття у країну.

Згідно з даними консульської служби, країна визнає вакцини Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac),

У відомстві уточнюють, що в аеропорту по прильоту невакциновані українці мають зробити ПЛР-тест, а результат можна дізнатися онлайн вже через три години. Наголошується, що тест робиться за кошт пасажира.

До отримання негативного результату COVID-тесту, пасажир має знаходиться на самоізоляції.