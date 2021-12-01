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До кінця січня всім дорослим британцям запропонують бустерну вакцину

Середа, 1 грудня 2021, 01:01
До кінця січня всім дорослим британцям запропонують бустерну вакцину
Paul Grover-WPA Pool/Getty Images

Прем’єр Британії Борис Джонсон пообіцяв, що до кінця січня всім дорослим британцям запропонують бустерну (додаткову) дозу вакцини від коронавірусу  на тлі стурбованості з приводу варіанту Omicron.

Джерело: Politico, The Guardian з посиланням на Джонсона

Пряма мова: "Ми збираємося докласти всіх зусиль, щоб гарантувати, що всім, хто має на це право, запропонують цю бустерну дозу, як я вже сказав, всього за два місяці".

Деталі: Зазначається, що для досягнення цієї мети залучать військовослужбовці і центри тимчасової вакцинації.

Наразі у Британії виявили 22 випадки "Омікрону", і Джонсон закликав до "великих зусиль Британії з вакцинації" для боротьби з новим варіантом.

У четвер Джонсон сам отримає бустерний укол.

Нагадаємо: Наразі 68% населення Британії повністю вакциновано.

Теми: Велика Британіякоронавірусвакцинація
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