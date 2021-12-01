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Експертна комісія в США рекомендувала таблетки від COVID-19

Середа, 1 грудня 2021, 02:00
Експертна комісія в США рекомендувала таблетки від COVID-19
TOM MIHALEK/AFP via Getty Images

Група експертів у галузі охорони здоров'я, призначена урядом США, рекомендувала таблетки "Молнупіравір" американської фармацевтичної компанії Merck від COVID-19 для дорослих пацієнтів з групи високого ризику.

Джерело: AFP

Деталі: 13 експертів були "за", 10 – "проти".

Очікується, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів  незабаром видасть дозвіл на використання препарату в екстрених випадках.  Очікується, що таблетки Merck стануть першим дозволеним пероральним препаратом для лікування COVID-19 у Сполучених Штатах.

Нагадаємо:

  • "Молнупіравір" вносить мутації до генетичного матеріалу коронавірусу, пригнічуючи його здатність до реплікації. Вважається, що він більш стійкий до варіантів, ніж антитіла чи вакцини, тому що, на відміну від них, не націлений на білки-шипи, що постійно мутують. Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід вживати двічі на день протягом 5 днів.
  • Таблетки Merck засвідчили скорочення на 30% госпіталізацій та смертей.
  • 19 листопада Агентство ЄС з лікарських засобів (EMA) надало екстрений дозвіл на "Молнупіравір".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
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