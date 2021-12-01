Експертна комісія в США рекомендувала таблетки від COVID-19

Група експертів у галузі охорони здоров'я, призначена урядом США, рекомендувала таблетки "Молнупіравір" американської фармацевтичної компанії Merck від COVID-19 для дорослих пацієнтів з групи високого ризику.

Джерело: AFP

Деталі: 13 експертів були "за", 10 – "проти".

Очікується, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів незабаром видасть дозвіл на використання препарату в екстрених випадках. Очікується, що таблетки Merck стануть першим дозволеним пероральним препаратом для лікування COVID-19 у Сполучених Штатах.

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