ООН: Третина населення світу ніколи не користувалася Інтернетом

2,9 млрд людей – або 37% населення світу – ніколи не користувалися Інтернетом.

Джерело: Міжнародний союз електрозв'язку ООН, AFP

Деталі: З цих 2,9 млрд 96% живуть у країнах, що розвиваються.

Кількість людей, які користуються Інтернетом, збільшилась до 4,9 млрд у 2021 році з приблизно 4,1 млрд у 2019 році.

Різкому зростанню кількості людей у мережі сприяли заходи, вжиті під час пандемії – повсюдні локдауни та закриття шкіл у поєднанні з потребою у доступі до новин, державних послуг, оновлень охорони здоров'я, електронної комерції та онлайн-банкінгу. Число користувачів Інтернету у всьому світі збільшилося більш ніж на 10% у перший рік пандемії - на сьогодні це найбільший річний приріст за десятиліття.