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Covid в Україні: майже 12 тисяч хворих і 557 померлих за добу

Середа, 1 грудня 2021, 08:21
Фото київської влади

За добу 30 листопада в Україні зафіксували 11 960 випадків коронавірусної хвороби і 557 смертей від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 629 осіб, одужали 26 160 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: З усіх нових хворих – 1 088 дітей і 207 медпрацівників.

Найбільше хворих із коронавірусом в цей вівторок виявлено у Києві (1 592), Полтавській (905), Запорізькій (760), Київській (704) та Донецькій (666) областях. 

Найбільше смертей за останню добу зареєстровано у Запорізькій (61), Дніпопетровській (44), Донецькій (39), Харківській (38) та Київській (32) областях. 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 450 341 особи, одужали 2 972 192 особи, померли 86 532 особи.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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