МОЗ: За листопад в Україні зробили понад 7 мільйонів щеплень
Середа, 1 грудня 2021, 07:38
Впродовж листопада в Україні зробили майже 7,1 мільйона щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Дослівно МОЗ: "За листопад зроблено майже 7,1 млн щеплень!".
Деталі: В останній день осені, 30 листопада, було зроблено 233 471 щеплення: першу дозу вакцини отримали 76 979 людей, другу дозу – 156 492 людини.
Від початку вакцинальної кампанії зроблено 24 747 760 щеплень, щеплено 13 468 635 людей.
Першу дозу вакцини отримали 13 468 633 людини, повністю імунізовані – 11 279 127 людей.