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МОЗ: За листопад в Україні зробили понад 7 мільйонів щеплень

Середа, 1 грудня 2021, 07:38
МОЗ: За листопад в Україні зробили понад 7 мільйонів щеплень
Фото влади Дніпра

Впродовж листопада в Україні зробили майже 7,1 мільйона щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19. 

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "За листопад зроблено майже 7,1 млн щеплень!".

Деталі: В останній день осені, 30 листопада, було зроблено 233 471 щеплення: першу дозу вакцини отримали 76 979 людей, другу дозу  – 156 492 людини.

Від початку вакцинальної кампанії зроблено 24 747 760 щеплень, щеплено 13 468 635 людей.

Першу дозу вакцини отримали 13 468 633 людини, повністю імунізовані – 11 279 127   людей. 

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціямедицинаМОЗкоронавірусCovid-2019
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