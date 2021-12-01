Послання президента: під Радою мітинг і багато поліції
1 грудня під Верховною Радою, де зі щорічним посланням має виступити президент Володимир Зеленський, проходить мітинг, вулиця Грушевського наразі не перекрита, але під парламентом багато правоохоронців.
Джерело: Громадський рух "Чесно", кореспондент "Української правди" з Верховної Ради, поліція Києва
Деталі: Біля парламенту чергують десятки правоохоронців у повній амуніції, нацгвардійці та поліція діалогу.
Вулиця Садова біля ВР перекрита.
У самому парламенті триває підготовка до візиту президента.
"Слуги народу" прийшли на засідання у тематичних футболках з написом "За президента! Проти олігархів!"
Тим часом опозиційні політики жартують про "держпереворот", про підготовку якого раніше заявляв Зеленський.
Прийшла у Верховну Раду. Колеги з інших фракцій вітають із першим днем перевороту.— Ivanna Klympush (@IKlympush) December 1, 2021
Було би смішно, якби не так соромно...
У поліції Києва повідомили, що посили заходи безпеки у центрі столиці у зв’язку із запланованими акціями.
Зазначається, що перед початком заходів вибухотехніки перевірили територію довкола Верховної Ради.
Окрім цього, на фільтраційних пунктах поліцейські вибірково перевірятимуть речі учасників акції, аби не допустити пронесення у місця скупчення громадян предметів, якими можна нанести ушкодження іншим.
Повідомляється, що у випадку загострення ситуації, правоохоронці можуть обмежити доступ громадян на окремі території.