Послання президента: під Радою мітинг і багато поліції

1 грудня під Верховною Радою, де зі щорічним посланням має виступити президент Володимир Зеленський, проходить мітинг, вулиця Грушевського наразі не перекрита, але під парламентом багато правоохоронців.

Джерело: Громадський рух "Чесно", кореспондент "Української правди" з Верховної Ради, поліція Києва

Деталі: Біля парламенту чергують десятки правоохоронців у повній амуніції, нацгвардійці та поліція діалогу.

Фото Чесно

Фото Чесно

Вулиця Садова біля ВР перекрита.

фото чесно

У самому парламенті триває підготовка до візиту президента.

Охорона шукає вибухівку в залі ВР Фото Дмитра Ларіна, УП

"Слуги народу" прийшли на засідання у тематичних футболках з написом "За президента! Проти олігархів!"

"Слуга народу" у футболці на підтримку президента Фото Дмитра Ларіна, УП

Тим часом опозиційні політики жартують про "держпереворот", про підготовку якого раніше заявляв Зеленський.

Прийшла у Верховну Раду. Колеги з інших фракцій вітають із першим днем перевороту.

Було би смішно, якби не так соромно... — Ivanna Klympush (@IKlympush) December 1, 2021

У поліції Києва повідомили, що посили заходи безпеки у центрі столиці у зв’язку із запланованими акціями.

Зазначається, що перед початком заходів вибухотехніки перевірили територію довкола Верховної Ради.

Окрім цього, на фільтраційних пунктах поліцейські вибірково перевірятимуть речі учасників акції, аби не допустити пронесення у місця скупчення громадян предметів, якими можна нанести ушкодження іншим.

Повідомляється, що у випадку загострення ситуації, правоохоронці можуть обмежити доступ громадян на окремі території.