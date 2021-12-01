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Послання президента: під Радою мітинг і багато поліції

Середа, 1 грудня 2021, 08:46
Послання президента: під Радою мітинг і багато поліції
Фото "Чесно"

1 грудня під Верховною Радою, де зі щорічним посланням має виступити президент Володимир Зеленський, проходить мітинг, вулиця Грушевського наразі не перекрита, але під парламентом багато правоохоронців.

Джерело: Громадський рух "Чесно", кореспондент "Української правди" з Верховної Ради, поліція Києва 

Деталі: Біля парламенту чергують десятки правоохоронців у повній амуніції, нацгвардійці та поліція діалогу.   

 
Фото Чесно
 
Фото Чесно

Вулиця Садова біля ВР перекрита. 

 
фото чесно

У самому парламенті триває підготовка до візиту президента.

 
Охорона шукає вибухівку в залі ВР
Фото Дмитра Ларіна, УП

"Слуги народу" прийшли на засідання у тематичних футболках з написом "За президента! Проти олігархів!"  

 
"Слуга народу" у футболці на підтримку президента 
Фото Дмитра Ларіна, УП

Тим часом опозиційні політики жартують про "держпереворот", про підготовку якого раніше заявляв Зеленський. 

У поліції Києва повідомили, що посили заходи безпеки у центрі столиці у зв’язку із запланованими акціями.

Зазначається, що перед початком заходів вибухотехніки перевірили територію довкола Верховної Ради.

Окрім цього, на фільтраційних пунктах поліцейські вибірково перевірятимуть речі учасників акції, аби не допустити пронесення у місця скупчення громадян предметів, якими можна нанести ушкодження іншим.

Повідомляється, що у випадку загострення ситуації, правоохоронці можуть обмежити доступ громадян на окремі території.  

Ірина Балачук, УП
Теми: Верховна РадаЗеленськиймітингиполіція
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