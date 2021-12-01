Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Послання президента: під Радою мітинг і багато поліції

Середа, 1 грудня 2021, 09:46
Фото "Чесно"

1 грудня під Верховною Радою, де зі щорічним посланням має виступити президент Володимир Зеленський, проходить мітинг, вулиця Грушевського наразі не перекрита, але під парламентом багато правоохоронців.

Джерело: Громадський рух "Чесно", кореспондент "Української правди" з Верховної Ради, поліція Києва 

Деталі: Біля парламенту чергують десятки правоохоронців у повній амуніції, нацгвардійці та поліція діалогу.   

 
Фото Чесно
 
Фото Чесно

Вулиця Садова біля ВР перекрита. 

 
фото чесно

У самому парламенті триває підготовка до візиту президента.

 
Охорона шукає вибухівку в залі ВР
Фото Дмитра Ларіна, УП

"Слуги народу" прийшли на засідання у тематичних футболках з написом "За президента! Проти олігархів!"  

 
"Слуга народу" у футболці на підтримку президента 
Фото Дмитра Ларіна, УП

Тим часом опозиційні політики жартують про "держпереворот", про підготовку якого раніше заявляв Зеленський. 

У поліції Києва повідомили, що посили заходи безпеки у центрі столиці у зв’язку із запланованими акціями.

Зазначається, що перед початком заходів вибухотехніки перевірили територію довкола Верховної Ради.

Окрім цього, на фільтраційних пунктах поліцейські вибірково перевірятимуть речі учасників акції, аби не допустити пронесення у місця скупчення громадян предметів, якими можна нанести ушкодження іншим.

Повідомляється, що у випадку загострення ситуації, правоохоронці можуть обмежити доступ громадян на окремі території.  

Ірина Балачук, УП
Теми: Верховна РадаЗеленськиймітингиполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За вбивство байкера в Києві віцечемпіон світу з сумо отримав 12 років тюрми

Люди з подвійним громадянством повинні будуть визначитися, де голосують – Арахамія

Населення України скоротиться до 22 мільйонів, поповнять мігранти – НАН

Ляшко: 8-9 областей готові вийти з "червоної" зони Covid-19

Байден і Путін поговорять у форматі відеоконференції

фотоЗМІ знайшли тих, кого ФСБ назвала "українськими агентами"

Усі новини...
Верховна Рада
Зеленський внесе у Раду проєкт закону про множинне громадянство
Зеленський: "Ми не зможемо зупинити війну без прямого діалогу із Росією"
У Киви відібрали науковий ступінь
Останні новини
15:12
Бустерна доза COVID-вакцини покращує імунітет у тих, хто щепився AstraZeneca і Pfizer. Дослідження
15:03
В Італії чоловік прийшов вакцинуватися від коронавірусу із фальшивою силіконовою рукою
15:00
Поліції хочуть підняти зарплати за рахунок штрафів і акцизів
15:00
фотоУ Києві чоловік влаштував стрілянину у сварці через поганий ремонт 
14:52
фотоРодичі зниклих безвісти на Донбасі влаштували біля ОП акцію
14:27
В Австрії визначили ім'я нового канцлера
14:24
відеоРежим Лукашенка підготував "жорсткий пакет санкцій" проти Заходу
14:21
Святкування Нового року: у Києві буде найбільший вертеп у Європі
14:13
інфографікаПодаткова амністія: українці задекларували активи на 250 мільйонів
14:08
Рада розблокувала підписання податкового закону №5600
Усі новини...