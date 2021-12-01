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Зеленський анонсував запуск "економічного паспорта українця"

Середа, 1 грудня 2021, 09:23
Зеленський анонсував запуск економічного паспорта українця
Володимир Зеленський. Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський анонсував запровадження "економічного паспорта українця" – рахунків для дітей, на яких накопичуватимуться кошти від сплати за використання надр, і які діти зможуть використати на освіту чи житло після досягнення повноліття.

Джерело: щорічне послання президента у Верховній Раді 1 грудня

Пряма мова Зеленського: "До 10 грудня вперше за всю історію я внесу законопроект про економічний паспорт українця. Відповідно до нього ці кошти – плата за використання наших надр – накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненні повноліття діти зможуть використати ці накопичення для отримання освіти чи купівлі власного житла".

Деталі: Президент зазначив, що кошти на "економічному паспорті українця" з’являться завдяки прийнятому 30 листопада податковому закону № 5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів.  

За словами Зеленського, завдяки цим двом законам "нарешті наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей".

Також президент обіцяє незабаром запустити програму "Українська мрія", за якою кожен громадянин, "який чесно сплачує податки", зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії.

Крім того, за його словами, у 2022 році розпочнуть "Велику термомодернізацію", за якою планують утеплити тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків та лікарень, щоб "застрахуватись від подальшого росту цін на енергоресурси та вперше отримати справжню енергетичну незалежність".

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийекономікадітиолігархи
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