Зеленський анонсував запуск "економічного паспорта українця"

Президент Володимир Зеленський анонсував запровадження "економічного паспорта українця" – рахунків для дітей, на яких накопичуватимуться кошти від сплати за використання надр, і які діти зможуть використати на освіту чи житло після досягнення повноліття.

Джерело: щорічне послання президента у Верховній Раді 1 грудня

Пряма мова Зеленського: "До 10 грудня вперше за всю історію я внесу законопроект про економічний паспорт українця. Відповідно до нього ці кошти – плата за використання наших надр – накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненні повноліття діти зможуть використати ці накопичення для отримання освіти чи купівлі власного житла".

Деталі: Президент зазначив, що кошти на "економічному паспорті українця" з’являться завдяки прийнятому 30 листопада податковому закону № 5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів.

За словами Зеленського, завдяки цим двом законам "нарешті наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей".

Також президент обіцяє незабаром запустити програму "Українська мрія", за якою кожен громадянин, "який чесно сплачує податки", зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії.

Крім того, за його словами, у 2022 році розпочнуть "Велику термомодернізацію", за якою планують утеплити тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків та лікарень, щоб "застрахуватись від подальшого росту цін на енергоресурси та вперше отримати справжню енергетичну незалежність".