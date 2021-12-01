Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський анонсував запуск "економічного паспорта українця"

Середа, 1 грудня 2021, 10:23
Володимир Зеленський. Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський анонсував запровадження "економічного паспорта українця" – рахунків для дітей, на яких накопичуватимуться кошти від сплати за використання надр, і які діти зможуть використати на освіту чи житло після досягнення повноліття.

Джерело: щорічне послання президента у Верховній Раді 1 грудня

Пряма мова Зеленського: "До 10 грудня вперше за всю історію я внесу законопроект про економічний паспорт українця. Відповідно до нього ці кошти – плата за використання наших надр – накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненні повноліття діти зможуть використати ці накопичення для отримання освіти чи купівлі власного житла".

Деталі: Президент зазначив, що кошти на "економічному паспорті українця" з’являться завдяки прийнятому 30 листопада податковому закону № 5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів.  

За словами Зеленського, завдяки цим двом законам "нарешті наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей".

Також президент обіцяє незабаром запустити програму "Українська мрія", за якою кожен громадянин, "який чесно сплачує податки", зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії.

Крім того, за його словами, у 2022 році розпочнуть "Велику термомодернізацію", за якою планують утеплити тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків та лікарень, щоб "застрахуватись від подальшого росту цін на енергоресурси та вперше отримати справжню енергетичну незалежність".

Ірина Балачук, УП
Теми: Зеленськийекономікадітиолігархи


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Bild: План-максимум Кремля – дві третини України, включно з Києвом

Порошенку можуть висунути підозру за постачання вугілля з ОРДЛО – Трепак

У Білорусі заявили про ризик втрати державності через санкції

Головні новини п'ятниці і ночі: США про наступ РФ, "Байрактари" від Туреччини

Байден — про вимоги Росії: "Не приймаю нічиїх "червоних ліній"

фотоРозвідка США: РФ планує наступ на Україну за участі 175 тисяч військових

Усі новини...
Зеленський
Зеленський внесе у Раду проєкт закону про множинне громадянство
У 2022 році розпочнемо "Велику термомодернізацію" – Зеленський
Зеленський: "Ми не зможемо зупинити війну без прямого діалогу із Росією"
Останні новини
16:14
Нафтогаз просить НКРЕКП змінити тарифи для постачальника "останньої надії"
15:59
"Динамо" долає "Верес" і наздоганяє за очками "Шахтар"
15:50
У МЗС РФ звинуватили США у спецоперації з нагнітання навколо України
15:29
МЗС РФ побачило "підготовку чергової революції" у санкціях Заходу проти режиму Лукашенка
15:07
Bild: План-максимум Кремля – дві третини України, включно з Києвом
14:51
У Порошенка прокоментували можливе вручення йому нової підозри
14:41
Держпідприємства мають сплатити майже 50 мільярдів дивідендів у 2022 році
14:04
Франція евакуювала з Афганістану ще понад 300 афганців і громадян країн ЄС
13:34
Від штаму "Омікрон" не зафіксовано ще жодної смерті – ВООЗ
13:13
Covid у Києві: 1588 нових випадків, 37 смертей
Усі новини...