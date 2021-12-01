Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році влада надасть квартири всім ветеранам Антитерористичної операції та Операції Об'єднаних сил, які стоять у черзі на житло від держави.

Джерело :Зеленський у щорічному посланні у Верховній Раді 1 грудня

Пряма мова: "Я пишаюся тим, що ми наступного року вперше з початку війни на сході України повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході України.

Одразу після ветеранів ми розпочинаємо такий самий процес для всіх наших військовослужбовців".

Деталі: Президент також сказав, що у 2022 році фінансування сектора оборони і безпеки перевищить 320 мільярдів гривень, тоді як у 2018 році ця сума становила 191,7 мільярда.