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Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 

Середа, 1 грудня 2021, 10:28
Ілюстрація з сайту Міноборони mil.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році влада надасть квартири всім ветеранам Антитерористичної операції та Операції Об'єднаних сил, які стоять у черзі на житло від держави.

Джерело :Зеленський у щорічному посланні у Верховній Раді 1 грудня 

Пряма мова: "Я пишаюся тим, що ми наступного року вперше з початку війни на сході України повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході України. 

Одразу після ветеранів ми розпочинаємо такий самий процес для всіх наших військовослужбовців".

Деталі: Президент також сказав, що у 2022 році фінансування сектора оборони і безпеки перевищить 320 мільярдів гривень, тоді як у 2018 році ця сума становила 191,7 мільярда.

Олена Рощенко, УП
Теми: ЗеленськийжитлобудівництвоАТОООС


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