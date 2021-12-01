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Зеленський внесе у Раду проєкт закону про множинне громадянство

Середа, 1 грудня 2021, 10:04
Зеленський внесе у Раду проєкт закону про множинне громадянство
ФОТО DMSU.GOV.UA

Президент Володимир Зеленський анонсував внесення у Верховну раду законопроєкту про множинне громадянство.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава держави заявив 1 грудня у щорічному посланні до Верховної ради.

"Важлива складова нашої міжнародної політики - підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства. 

Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту", - сказав Зеленський.

За його словами, вперше "українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми "українського походження", а українського громадянства". 

Детальніше про "підводні камені" та виклики цієї ідеї дивіться у відеоблозі "Європейської правди", який пояснює, чому виникла та що має змінити ідея про легалізацію так званого "подвійного громадянства".

Нагадаємо, у 2020 році Верховна рада відклала розгляд президентського законопроєкту щодо питань громадянства.

Внесений законопроєкт зупинився, тому що експерти ВР зробили висновок, що без змін до Конституції, просто на рівні закону, це питання врегулювати неможливо.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з ЄС, але не Росією.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийгромадянствоУкраїнаВерховна Рада
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