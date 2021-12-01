Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський внесе у Раду проєкт закону про множинне громадянство

Середа, 1 грудня 2021, 11:04
ФОТО DMSU.GOV.UA

Президент Володимир Зеленський анонсував внесення у Верховну раду законопроєкту про множинне громадянство.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава держави заявив 1 грудня у щорічному посланні до Верховної ради.

"Важлива складова нашої міжнародної політики - підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства. 

Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту", - сказав Зеленський.

За його словами, вперше "українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми "українського походження", а українського громадянства". 

Детальніше про "підводні камені" та виклики цієї ідеї дивіться у відеоблозі "Європейської правди", який пояснює, чому виникла та що має змінити ідея про легалізацію так званого "подвійного громадянства".

Нагадаємо, у 2020 році Верховна рада відклала розгляд президентського законопроєкту щодо питань громадянства.

Внесений законопроєкт зупинився, тому що експерти ВР зробили висновок, що без змін до Конституції, просто на рівні закону, це питання врегулювати неможливо.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з ЄС, але не Росією.

Теми: ЗеленськийгромадянствоУкраїнаВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини п'ятниці і ночі: США про наступ РФ, "Байрактари" від Туреччини

Байден — про вимоги Росії: "Не приймаю нічиїх "червоних ліній"

фотоРозвідка США: РФ планує наступ на Україну за участі 175 тисяч військових

Шустер визнав, що Ахметов привітав його з днем народженням у Вільнюсі

Ексрозвідники ГУР кажуть, що Офіс президента погрожував кримінальними провадженнями

Туреччина передасть Україні не менше 20 "Байрактарів" найближчим часом – Bloomberg

Усі новини...
Зеленський
У 2022 році розпочнемо "Велику термомодернізацію" – Зеленський
Зеленський: "Ми не зможемо зупинити війну без прямого діалогу із Росією"
Зеленський анонсував програму кредитування "Українська мрія" зі ставкою 5% у гривні
Останні новини
08:59
Вихідні будуть холодними, у ряді регіонів сніг та дощ
08:20
Кількість смертей від Covid в Україні трохи знизилася: 436 за добу
08:00
Головні новини п'ятниці і ночі: США про наступ РФ, "Байрактари" від Туреччини
07:40
Окупанти гатили з протитанкової гармати в бік Красногорівки
07:00
1% німців інфікований COVID — міністр охорони здоров'я
06:00
Більше 700 тисяч людей у світі захворіли на Covid
04:59
Байден — про вимоги Росії: "Не приймаю нічиїх "червоних ліній"
03:44
фотоРозвідка США: РФ планує наступ на Україну за участі 175 тисяч військових
02:45
“Омікрон” загрожує відновленню світової економіки — МВФ
01:42
Бойовики обстріляли автобус в Малі, вбили 31 людину
Усі новини...