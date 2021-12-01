Листопад у Києві ввійшов у десятку найтепліших за 140 років

Цьогорічний листопад у столиці ввійшов у десятку найтепліших з 1881 року.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції середньомісячна температура листопада у Києві склала +4,8°С, що вище за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 2,2°С.

Найхолоднішим днем було 17 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -7,1°С, а найтеплішим – 5 листопада, коли максимальна температура досягла +15,8°С.

У Києві на проспекті Науки за місяць випало 29 мм опадів, що склало 63% кліматичної норми.

Дослівно: "Варто зазначити, що метеорологічна осінь у Києві триватиме до тих пір, поки середньодобова температура повітря стійко не перетне позначку 0°С в бік зниження. Середня багаторічна дата такого переходу – 29 листопада".