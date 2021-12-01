Вже 14 регіонів України втратили показники "червоної" зони
Станом на зараз Київ і 13 областей України за показниками не мають перебувати у "червоних" зонах епідемічної небезпеки через розповсюдження коронавірусу. Зберігають такі показники 5 регіонів.
Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я
Деталі: Зокрема, показники "червоної" зони втратили, але ще в ній залишаються, такі регіони:
- Київ;
- Київська область;
- Вінницька;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Івано-Франківська;
- Луганська;
- Львівська;
- Одеська;
- Рівненська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Черкаська.
За правилами МОЗ, якщо в регіоні протягом останніх трьох днів перевищені показники щодо як мінімум двох ознак поширення епідемії, то він маркується як регіон із найвищим - "червоним" - рівнем небезпеки поширення вірусу. Такими ознаками є завантаженість ліжок у лікарнях, кількість тестувань на ковід, кількість госпіталізацій, рівень зростання загальної кількості госпіталізованих і коефіцієнт виявлення нових інфікованих.
У перелічених вище регіонах проблемною є максимум одна така ознака, а то і взагалі жодної.
Рішення про фактичне виведення регіонів з "червоної" зони має ухвалити спеціальна комісія з надзвичайних ситуацій.
При цьому все ще "червоними" за показниками лишаються такі місцевості:
- Волинська область;
- Житомирська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Чернігівська область.
Ще чотири області України перебувають у "жовтій" зоні, дві – в "помаранчевій".