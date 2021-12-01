Вже 14 регіонів України втратили показники "червоної" зони

Станом на зараз Київ і 13 областей України за показниками не мають перебувати у "червоних" зонах епідемічної небезпеки через розповсюдження коронавірусу. Зберігають такі показники 5 регіонів.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Зокрема, показники "червоної" зони втратили, але ще в ній залишаються, такі регіони:

Київ; Київська область; Вінницька; Дніпропетровська; Донецька; Запорізька; Івано-Франківська; Луганська; Львівська; Одеська; Рівненська; Херсонська; Хмельницька; Черкаська.

За правилами МОЗ, якщо в регіоні протягом останніх трьох днів перевищені показники щодо як мінімум двох ознак поширення епідемії, то він маркується як регіон із найвищим - "червоним" - рівнем небезпеки поширення вірусу. Такими ознаками є завантаженість ліжок у лікарнях, кількість тестувань на ковід, кількість госпіталізацій, рівень зростання загальної кількості госпіталізованих і коефіцієнт виявлення нових інфікованих.

У перелічених вище регіонах проблемною є максимум одна така ознака, а то і взагалі жодної.

Рішення про фактичне виведення регіонів з "червоної" зони має ухвалити спеціальна комісія з надзвичайних ситуацій.

При цьому все ще "червоними" за показниками лишаються такі місцевості:

Волинська область; Житомирська; Миколаївська; Сумська; Чернігівська область.

Ще чотири області України перебувають у "жовтій" зоні, дві – в "помаранчевій".