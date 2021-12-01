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Вже 14 регіонів України втратили показники "червоної" зони

Середа, 1 грудня 2021, 10:39
Вже 14 регіонів України втратили показники червоної зони
фото: Дмитро Ларін, УП

Станом на зараз Київ і 13 областей України за показниками не мають перебувати у "червоних" зонах епідемічної небезпеки через розповсюдження коронавірусу. Зберігають такі показники 5 регіонів.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Зокрема, показники "червоної" зони втратили, але ще в ній залишаються, такі регіони:

  1. Київ;
  2. Київська область;
  3. Вінницька;
  4. Дніпропетровська;
  5. Донецька;
  6. Запорізька;
  7. Івано-Франківська;
  8. Луганська;
  9. Львівська;
  10. Одеська;
  11. Рівненська;
  12. Херсонська;
  13. Хмельницька;
  14. Черкаська.
 

За правилами МОЗ, якщо в регіоні протягом останніх трьох днів перевищені показники щодо як мінімум двох ознак поширення епідемії, то він маркується як регіон із найвищим - "червоним" - рівнем небезпеки поширення вірусу. Такими ознаками є завантаженість ліжок у лікарнях, кількість тестувань на ковід, кількість госпіталізацій, рівень зростання загальної кількості госпіталізованих і коефіцієнт виявлення нових інфікованих.

У перелічених вище регіонах проблемною є максимум одна така ознака, а то і взагалі жодної.

Рішення про фактичне виведення регіонів з "червоної" зони має ухвалити спеціальна комісія з надзвичайних ситуацій.

При цьому все ще "червоними" за показниками лишаються такі місцевості:

  1. Волинська область;
  2. Житомирська;
  3. Миколаївська;
  4. Сумська;
  5. Чернігівська область.

Ще чотири області України перебувають у "жовтій" зоні, дві – в "помаранчевій".

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусрегіони
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