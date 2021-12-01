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Більше 50% українців не хотіли б, щоб Зеленський йшов на другий термін

Середа, 1 грудня 2021, 11:52
ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

58% українців не підтримують ініціативи президента Володимира Зеленського балотуватися вдруге у 2024 році.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 26-29 листопада

Дослівно: "Більшість респондентів (58,2%) не підтримують, щоб Зеленський балотувався на другий термін. Підтримують – 34,3%".

 

Деталі: Крім того, більшість респондентів (65,9%) негативно ставляться до можливого запровадження дистанційного голосування через інтернет, позитивно – 29%.

Дослідження проводили після пресконференції президента із журналістами, котра відбувалася у Києві 26 листопада. 

 

Опитування провів КМІС упродовж 26-29 листопада 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 1203 респонденти віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Українська правда
Теми: Зеленськийвибориопитуваннясоціологіяпрезидент


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