Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Не буде безпечної Європи без безпечної України": Дональд Туск виступив з промовою у Києві

Середа, 1 грудня 2021, 10:59
Не буде безпечної Європи без безпечної України: Дональд Туск виступив з промовою у Києві
GETTY IMAGES

Лідер опозиційної "Громадянської платформи", колишній прем’єр Польщі і глава Євроради Дональд Туск висловив думку, що безпека Євросоюзу неможлива без демократичної і безпечної України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі на Київському безпековому форумі.

"Україна входить до європейської сім’ї народів. Це - безсумнівно, і це в інтересах всієї європейської сім’ї... Не буде безпечного ЄС без чесної демократичної безпечної України", - заявив Дональд Туск, нагадавши, що вже робив таку заяву у стінах Верховної Ради.

Він зауважив, що тільки самі українці можуть захистити територіальну цілісність своєї держави, від самої України залежить розбудова демократичних інституцій і зміцнення обороноздатності, але на цьому шляху Україна - не сам на сам. 

"Десятки тисяч європейців - ваші союзники, друзі та прихильники. І всі ми сподіваємося, що Україна стане членом ЄС. Ми будемо працювати над цим і мріяти, що одного дня це здійсниться", - додав Дональд Туск.

Теми: УкраїнаЄвропаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Україна
У Польщі затримали українця, який незаконно переправляв мігрантів через кордон
Зеленський: Рада Україна-НАТО — ефективний механізм кризових консультацій
По всій Україні 2 години тривала друга за день повітряна тривога
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: