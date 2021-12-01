"Не буде безпечної Європи без безпечної України": Дональд Туск виступив з промовою у Києві

Лідер опозиційної "Громадянської платформи", колишній прем’єр Польщі і глава Євроради Дональд Туск висловив думку, що безпека Євросоюзу неможлива без демократичної і безпечної України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі на Київському безпековому форумі.

"Україна входить до європейської сім’ї народів. Це - безсумнівно, і це в інтересах всієї європейської сім’ї... Не буде безпечного ЄС без чесної демократичної безпечної України", - заявив Дональд Туск, нагадавши, що вже робив таку заяву у стінах Верховної Ради.

Він зауважив, що тільки самі українці можуть захистити територіальну цілісність своєї держави, від самої України залежить розбудова демократичних інституцій і зміцнення обороноздатності, але на цьому шляху Україна - не сам на сам.

"Десятки тисяч європейців - ваші союзники, друзі та прихильники. І всі ми сподіваємося, що Україна стане членом ЄС. Ми будемо працювати над цим і мріяти, що одного дня це здійсниться", - додав Дональд Туск.