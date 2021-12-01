У Києві викрили "ферму" ботів, які поширювали протестні настрої

У Києві викрили діяльність "ботоферми", яка використовувалася для поширення протестних настроїв та фінансових махінацій.

Джерело: Київська міська прокуратура, Служба безпеки України

Деталі: До групи осіб, які "обслуговували" ботоферму, що поширювала антиукраїнський контент, входили 9 мешканців Києва. Зловмисники управляли майже 6 тисячами ботів.

Для створення верифікованих аккаунтів зловмисники використовували підроблені посвідчення громадян України, які надавали службі підтримки Facebook для підтвердження справжності особи.

"Верифіковані" акаунти використовували для поширення публікацій та коментарів на замовлення третіх осіб. Здебільшого це контент, спрямований на посилення протестних настроїв в Україні, у тому числі антивакцинаторських.

Ще одним напрямком "діяльності" ботоферми було розміщення реклами шахраїв, які заманювали потенційних жертв на фішингові сайти сайти (копії сайтів банківських установ, міжнародних брокерських проектів, онлайн-казино тощо) - для викрадення коштів.

Силовики провели обшуки в офісних та житлових приміщеннях організаторів злочинної діяльності, у ході яких вилучили:

- комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами отримання замовлень на просування публікацій в інтересах спільнот ФБ, що пропагують антивакцинацію та в інтересах інших протестних акцій, а також "розкрутку" шахрайських та "фішингових" псевдобірж орієнтованих на країни СНД;

- більше 500 підроблених електронних копій документів, що посвідчують особу громадян України;

- обладнання та програмне забезпечення, що дозволяє одночасно анонімно адмініструвати велику кількість аккаунтів;

- більше 100 банківських карток, що використовувались для анонімізації прийому платежів за надані протиправні послуги.

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються особи, причетні до організації діяльності "ботоферм".