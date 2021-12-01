Третина українців вважають закон про "олігархів" популістським кроком Зеленського
Третина українців вважають, що закон про деолігархізацію - це популістський крок націлений на підвищення рейтингів президента Володимира Зеленського і його команди.
Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 26-29 листопада
Дослівно: "Респонденти насамперед сприймають наміри з деолігархізації як популістських крок, щоб підвищити рейтинг (так думають 36%).
Також 20,7% вважають це спробою взяти під контроль телеканали, що належать олігархам.
По близько 18% висловлюють думку, що це крок, який дозволить стати Україною успішною, і що це щире прагнення до справедливості".
Деталі: При цьому 17,5% українців сприймають закон про деолігархізацію як намагання президента Володимира Зеленського та його оточення переділити власність і самим стати олігархами.
Опитування провів КМІС упродовж 26-29 листопада 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Було опитано 1203 респонденти віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
Похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
Передісторія:
- Восени 2021 року Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, критеріями для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ; активна участь у політичному житті; має бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище; має підтверджену вартість активів (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) більш ніж 2 мільярди 270 мільйонів гривень.