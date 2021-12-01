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14 новорічних локацій: в КМДА розповіли про святкування у столиці

Середа, 1 грудня 2021, 13:06
фото: кмда

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що з 16 грудня у столиці відкриється 14 новорічних локацій для киян та гостей міста.

Джерело: КМДА

Пряма мова Мондриївського: "Столична влада вже 7 рік поспіль використовує свій успішний досвід, коли до створення новорічних локацій долучається приватний бізнес. Це, у першу чергу, дозволяє зекономити десятки мільйонів бюджетних коштів, які потребують інші галузі. Водночас таке партнерство дозволяє створити сучасні європейські локації, які є магнітом не тільки для киян, а й для гостей столиці".

Деталі: Зазначається, що монтажні роботи святкових локацій розпочнуться незабаром на Софійській та Контрактовій площах та біля Арки дружби народів, усі вулиці та площі будуть прикрашені, а в кожному районі столиці з’явиться новорічна ялинка.

КМДА пізніше оприлюднить план заходів та розповість про перекриття руху під час свят.

Українська правда
Теми: Київсвяткування


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