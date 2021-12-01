На українців чекає потепління, але потім вискочить циклон

В Україні найближчими днями очікується потепління, опади – на північному заході.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: У четвер у більшості західних, північних та Вінницькій областях невеликий мокрий сніг із переходом у дощ. На решті території без опадів.

Вночі на дорогах, окрім півдня та сходу, місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у західних областях місцями 1-3° тепла. Вдень 4-9° тепла, на півдні до +12°, у північно-східній частині 1-6°.

У Карпатах сніг та мокрий сніг, хуртовина, місцями пориви вітру 20-25 м/с. Температура протягом доби 0-5° морозу.

У Києві 2 грудня вночі невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.

У п'ятницю у західних та північних областях невеликий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця. На Закарпатті та Прикарпатті опади, в горах - значний сніг. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

На решті території країни без опадів температура вночі 1-7° тепла, вдень 6-12°, на півдні до 15°.

Вітер південно-західний із переходом у північно-західній частині на північно-західний, 7-12 м/с, на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с.

У столиці 3 грудня вночі без опадів, удень невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

Пряма мова Діденко: "Надалі температура повітря знову почне знижуватися, згадає, що вже - зима. З найближчої перспективи, для кращого планування справ, часу чи гуляння: складною, із опадами (дощ і сніг) та сильним вітром, очікується погода 6-7 грудня. Вискочить циклон".