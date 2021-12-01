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Путін хоче від НАТО гарантій, що Україна не вступить до Альянсу

Середа, 1 грудня 2021, 12:53
Путін хоче від НАТО гарантій, що Україна не вступить до Альянсу
фото: тасс

Президент Росії Володимир Путін хоче розпочати предметні переговори щодо досягнення юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід.

Джерело: РБК

Деталі: За його словами, Росія має намір домагатися "надійних і довгострокових гарантій безпеки", і в перемовинах зі США та їхніми союзниками "наполягатиме на виробленні конкретних домовленостей, які виключають будь-які поступи НАТО на схід".

Він наголосив, що Москві потрібні саме юридичні гарантії, тому що західні країни не виконали взяті на себе усні зобов'язання.

Нагадаємо: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Російська Федерація не має права втручатися у євроатлантичний шлях України. 

"Українська правда" в Threads

Теми: УкраїнаНАТОПутінРосія
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