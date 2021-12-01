Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін хоче від НАТО гарантій, що Україна не вступить до Альянсу

Середа, 1 грудня 2021, 13:53
фото: тасс

Президент Росії Володимир Путін хоче розпочати предметні переговори щодо досягнення юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід.

Джерело: РБК

Деталі: За його словами, Росія має намір домагатися "надійних і довгострокових гарантій безпеки", і в перемовинах зі США та їхніми союзниками "наполягатиме на виробленні конкретних домовленостей, які виключають будь-які поступи НАТО на схід".

Він наголосив, що Москві потрібні саме юридичні гарантії, тому що західні країни не виконали взяті на себе усні зобов'язання.

Нагадаємо: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Російська Федерація не має права втручатися у євроатлантичний шлях України. 

Теми: УкраїнаНАТОПутінРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Реакція на санкції: у Лукашенка закликали "європейських політиків схаменутися"

Кличко назвав нові ціни на проїзд у громадському транспорті Києва

Венедіктова знайшла більше 200 справ на бізнес Ахметова

ВІДЕОЕлектростанція Ахметова применшила масштаб аварії й не пустила перевірку – ЗМІ

Новини 2 грудня: війська РФ та Україна, бюджет України на 2022 рік

ЄС розширив санкції проти режиму Лукашенка: у списку "Белавіа", судді і прикордонники

Усі новини...
Україна
"Не буде безпечної Європи без безпечної України": Дональд Туск виступив з промовою у Києві
Зеленський внесе у Раду проєкт закону про множинне громадянство
Надходить велика доба
Останні новини
05:31
Різні комбінації вакцин можуть посилити захист від коронавірусу – дослідження
04:52
Зеленський поговорив з Трюдо про посилення санкційного тиску на Росію
04:28
Двері поки що зачинені – Кулеба про приєднання України до НАТО
03:54
"Північний потік-2": на лобіювання проти санкцій витратили $7,4 млн – ЗМІ
02:53
Три компанії США створять космічні станції, які замінять МКС
01:55
Польща запровадить у грудні Covid- вакцинацію дітей з 5 років
00:57
Через появу "омікрону" Байден оголосив новий план боротьби з корнавірусом
00:25
Реакція на санкції: у Лукашенка закликали "європейських політиків схаменутися"
23:37
Кличко назвав нові ціни на проїзд у громадському транспорті Києва
23:15
Венедіктова знайшла більше 200 справ на бізнес Ахметова
Усі новини...