Путін хоче від НАТО гарантій, що Україна не вступить до Альянсу

Президент Росії Володимир Путін хоче розпочати предметні переговори щодо досягнення юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід.

Джерело: РБК

Деталі: За його словами, Росія має намір домагатися "надійних і довгострокових гарантій безпеки", і в перемовинах зі США та їхніми союзниками "наполягатиме на виробленні конкретних домовленостей, які виключають будь-які поступи НАТО на схід".

Він наголосив, що Москві потрібні саме юридичні гарантії, тому що західні країни не виконали взяті на себе усні зобов'язання.

Нагадаємо: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Російська Федерація не має права втручатися у євроатлантичний шлях України.