Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина виступає за деескалацію між Україною та РФ, але проти санкцій щодо Москви

Середа, 1 грудня 2021, 12:53
Туреччина виступає за деескалацію між Україною та РФ, але проти санкцій щодо Москви
Мевлют Чавушоглу. фото з Вікіпедії

Туреччина підтримує контакти з Україною та Росією, намагаючись сприяти послабленню напруженості на кордоні, але вважає, що санкції проти Москви не вирішать кризи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у коментарі агентству Anadolu.

"Ми підтримуємо зв'язок з обома сторонами і рекомендуємо спокій і деескалацію", - сказав Чавушоглу напередодні другого дня зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Ризі.

Чавушоглу сказав, що зустрінеться з главою МЗС України Дмитром Кулебою на полях міністерської зустрічі НАТО в середу, а потім продовжить переговори з ним, а також з російським міністром Сергєєм Лавровим під час дводенного засідання Ради міністрів ОБСЄ, яке починається в четвер.

Відповідаючи на запитання про можливі міжнародні санкції проти Росії, Чавушоглу сказав: "Туреччина не вірить, що санкції дозволять вирішити проблеми".

Стверджуючи, що в минулому санкції не працювали, Чавушоглу додав: "Замість санкцій... ми повинні мати значуще стримування".

"Туреччина вірить у правильний баланс між стримуванням і діалогом. Ніхто не може допомогти Україні чи будь-якій іншій країні за допомогою санкцій", - вважає турецький міністр.

На питання про можливе членство України в НАТО Чавушоглу сказав: "Туреччина за розширення і за членство інших сусідніх країн. Ми і наш президент Реджеп Таїп Ердоган наголошували на цьому під час самітів і міністерських зустрічей НАТО".

Нагадаємо, президент Туреччини заявив про готовність його країни зробити внесок в урегулювання напруженості між Україною і РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаТуреччинаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
війна
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Залужний і Шаптала відвідали угруповання військ "Хортиця" і "Таврія"
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: