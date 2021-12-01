Туреччина виступає за деескалацію між Україною та РФ, але проти санкцій щодо Москви

Туреччина підтримує контакти з Україною та Росією, намагаючись сприяти послабленню напруженості на кордоні, але вважає, що санкції проти Москви не вирішать кризи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у коментарі агентству Anadolu.

"Ми підтримуємо зв'язок з обома сторонами і рекомендуємо спокій і деескалацію", - сказав Чавушоглу напередодні другого дня зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Ризі.

Чавушоглу сказав, що зустрінеться з главою МЗС України Дмитром Кулебою на полях міністерської зустрічі НАТО в середу, а потім продовжить переговори з ним, а також з російським міністром Сергєєм Лавровим під час дводенного засідання Ради міністрів ОБСЄ, яке починається в четвер.

Відповідаючи на запитання про можливі міжнародні санкції проти Росії, Чавушоглу сказав: "Туреччина не вірить, що санкції дозволять вирішити проблеми".

Стверджуючи, що в минулому санкції не працювали, Чавушоглу додав: "Замість санкцій... ми повинні мати значуще стримування".

"Туреччина вірить у правильний баланс між стримуванням і діалогом. Ніхто не може допомогти Україні чи будь-якій іншій країні за допомогою санкцій", - вважає турецький міністр.

На питання про можливе членство України в НАТО Чавушоглу сказав: "Туреччина за розширення і за членство інших сусідніх країн. Ми і наш президент Реджеп Таїп Ердоган наголошували на цьому під час самітів і міністерських зустрічей НАТО".

Нагадаємо, президент Туреччини заявив про готовність його країни зробити внесок в урегулювання напруженості між Україною і РФ.