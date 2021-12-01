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Зеленський присвоїв звання Героя України добровольцю "Правого сектора"

Середа, 1 грудня 2021, 13:28
Зеленський присвоїв звання Героя України добровольцю Правого сектора
Зеленський нагороджує добровольця "Правого сектору" Коцюбайла. фото ОП

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" учаснику бойових дій у складі добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Дмитру Коцюбайлу, відомому за позивним "Да Вінчі".

Джерело: Офіс президента, указ від 30 листопада, Коцюбайло у Facebook 

Деталі: 1 грудня глава держави виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України та вручив державні нагороди.

26-річний Коцюбайло – наймолодший командир штурмової роти ДУК "Правий сектор", який перебуває на фронті з початку російсько-української війни. У 2014 році зазнав важкого поранення танковим снарядом у населеному пункті Піски Донецької області.

Після одужання через три місяці реабілітації повернувся на фронт, де донині продовжує відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України.

Пряма мова Коцюбайла: "Сьогодні найвищою державною нагородою - званням Героя України було нагороджено всіх Добровольців. Кожного, хто в 2014 взяв до рук зброю та пішов захищати свою країну".

 

Українська правда

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Теми: нагородиПравий секторЗеленський
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