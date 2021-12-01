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Зеленський присвоїв звання Героя України добровольцю "Правого сектора"

Середа, 1 грудня 2021, 14:28
Зеленський нагороджує добровольця "Правого сектору" Коцюбайла. фото ОП

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" учаснику бойових дій у складі добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Дмитру Коцюбайлу, відомому за позивним "Да Вінчі".

Джерело: Офіс президента, указ від 30 листопада, Коцюбайло у Facebook 

Деталі: 1 грудня глава держави виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України та вручив державні нагороди.

26-річний Коцюбайло – наймолодший командир штурмової роти ДУК "Правий сектор", який перебуває на фронті з початку російсько-української війни. У 2014 році зазнав важкого поранення танковим снарядом у населеному пункті Піски Донецької області.

Після одужання через три місяці реабілітації повернувся на фронт, де донині продовжує відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України.

Пряма мова Коцюбайла: "Сьогодні найвищою державною нагородою - званням Героя України було нагороджено всіх Добровольців. Кожного, хто в 2014 взяв до рук зброю та пішов захищати свою країну".

 

Українська правда
Теми: нагородиПравий секторЗеленський


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