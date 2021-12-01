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Кулеба домовився з главою МЗС Британії про кроки стримування Росії від агресії

Середа, 1 грудня 2021, 13:29
Кулеба домовився з главою МЗС Британії про кроки стримування Росії від агресії
Зустріч Дмитра кулеби та Ліз Трасс, фото МЗС України

Глави МЗС України та Британії на зустрічі у Ризі в середу домовилися про низку конкретних кроків у рамках комплексного пакету стримування РФ від нової хвилі агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла пресслужба МЗС України після зустрічі Дмитра Кулеби з британською колегою Ліз Трасс.

За даними відомства, Трасс запевнила, що Велика Британія готова разом з Україною  мобілізувати підтримку союзників на тлі агресивних дій РФ.

Кулеба і Трасс обговорили безпекову ситуацію на окупованих територіях та вздовж державного кордону України, обмінялися думками щодо важливих напрямів взаємодії України і Великої Британії в рамках існуючих та нових форматів з метою зміцнення безпеки у ширшому Чорноморському регіоні.

Трасс також запевнила Дмитра Кулебу у готовності Сполученого Королівства конкретними діями підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, надавати практичну допомогу у зміцненні обороноздатності нашої держави та посилення економічної стійкості нашої держави. 

Напередодні Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс під час візиту до Естонії застерегла Росію від "стратегічної помилки", маючи на увазі потенційну можливість військового вторгнення в Україну.

Вона також відвідала британський контингент в Естонії і серед іншого проїхалася на танку.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяРосіяУкраїнаМЗСКулеба Дмитро
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