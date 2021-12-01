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Хакери атакували українську владу більше 50 разів у листопаді – СБУ

Середа, 1 грудня 2021, 13:58
Хакери атакували українську владу більше 50 разів у листопаді – СБУ
Фото Getty Images

Фахівці СБУ в листопаді припинили та нейтралізували 53 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади України.

Джерело: сайт Служби безпеки України

Деталі: Здебільшого основними типами виявлених кіберзагроз були:

  • з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
  • спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
  • атаки на веб-додатки (Web App Attack);
  • шкідливе програмне забезпечення (Malware).
 

У спецслужбі розповіли, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події у режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки.

Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та попереджувати загрози в національному кіберпросторі.

Українська правда
Теми: хакеривладаСБУкібербезпека
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