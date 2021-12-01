Хакери атакували українську владу більше 50 разів у листопаді – СБУ

Фахівці СБУ в листопаді припинили та нейтралізували 53 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади України.

Джерело: сайт Служби безпеки України

Деталі: Здебільшого основними типами виявлених кіберзагроз були:

з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);

спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);

атаки на веб-додатки (Web App Attack);

шкідливе програмне забезпечення (Malware).

У спецслужбі розповіли, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події у режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки.

Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та попереджувати загрози в національному кіберпросторі.