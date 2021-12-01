Експосадовця Держсудадміністрації підозрюють у заволодінні 51 млн грн

Колишньому начальнику одного з управлінь Державної судової адміністрації та його пособнику – керівниці приватного товариства-постачальника повідомили про підозру у заволодінні майже 51 млн гривень під час закупівлі обладнання для протоколювання судових засідань та відеоконференцій.

Джерело: САП у Facebook

Дослівно САП: "Протягом 2016 – 2018 років на той час начальник одного з управлінь Державної судової адміністрації спільно з очільницею та фактичним контролером приватного товариства організували закупівлі обладнання для потреб ДСА...

В рамках досудового розслідування з’ясувалося, що умови тендерної документації заздалегідь погоджувалися співучасниками з метою недопущення до участі у торгах інших потенційних учасників та забезпечення перемоги одного суб’єкта господарювання, а саме обладнання було закуплено за завищеними цінами".

Деталі: Зазначається, що відповідно до проведених експертиз, загальна сума завданих Держсудадміністрації збитків складає майже 51 млн гривень.

Наразі дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.