Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров звинуватив Україну у "нахабному" ставленні до РФ

Середа, 1 грудня 2021, 14:05
Лавров звинуватив Україну у нахабному ставленні до РФ
ФОТО ТАСС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що офіційний Київ став більш агресивним у своїй політиці щодо Російської Федерації.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Київ стає все більш і більш зухвалим, я б сказав, у своїй агресивності по відношенню до мінських домовленостей, щодо Російської Федерації та у своїх спробах спровокувати Захід на підтримку войовничих устремлінь".

Деталі: За його словами, нібито Париж і Берлін "вже багато років" обіцяють "навчити" Київ, але "нічого не відбувається", навіть навпаки Київ став "нахабнішим".

У середині листопада МЗС РФ оприлюднило листування Лаврова з главами МЗС з Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном і Гайко Маасом.

У РФ заявили, що зробили це, щоб уникнути спотворення позиції Москви по Донбасу.

Передісторія: 

  • 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.
  • В МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно викривлюється.
  • МЗС Німеччини і Франції звинуватило МЗС Росії у порушенні дипломатичної практики після оприлюднення конфіденційного листування між німецьким, французьким та російським міністрами.
  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель також відреагувала на рішення глави МЗС РФ зробити публічним листування, висловивши жаль, що зустріч у Нормандському форматі - ні на рівні міністрів, ні на рівні глав держав - не відбулася.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія своїми діями просто добиває Нормандський формат, демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛавровМЗСРосіяУкраїнаміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Лавров
У Білому домі відповіли Лаврову, який боїться ескалації через передачу F-16 Україні
Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ
Президентка Грузії: Мені пообіцяли, що весілля родичів Лаврова не відбудеться
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: