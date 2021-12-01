Лавров звинуватив Україну у "нахабному" ставленні до РФ
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що офіційний Київ став більш агресивним у своїй політиці щодо Російської Федерації.
Джерело: російське видання "РИА Новости"
Пряма мова: "Київ стає все більш і більш зухвалим, я б сказав, у своїй агресивності по відношенню до мінських домовленостей, щодо Російської Федерації та у своїх спробах спровокувати Захід на підтримку войовничих устремлінь".
Деталі: За його словами, нібито Париж і Берлін "вже багато років" обіцяють "навчити" Київ, але "нічого не відбувається", навіть навпаки Київ став "нахабнішим".
У середині листопада МЗС РФ оприлюднило листування Лаврова з главами МЗС з Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном і Гайко Маасом.
У РФ заявили, що зробили це, щоб уникнути спотворення позиції Москви по Донбасу.
Передісторія:
- 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.
- В МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно викривлюється.
- МЗС Німеччини і Франції звинуватило МЗС Росії у порушенні дипломатичної практики після оприлюднення конфіденційного листування між німецьким, французьким та російським міністрами.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель також відреагувала на рішення глави МЗС РФ зробити публічним листування, висловивши жаль, що зустріч у Нормандському форматі - ні на рівні міністрів, ні на рівні глав держав - не відбулася.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія своїми діями просто добиває Нормандський формат, демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку.