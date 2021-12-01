Лавров звинуватив Україну у "нахабному" ставленні до РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що офіційний Київ став більш агресивним у своїй політиці щодо Російської Федерації.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Київ стає все більш і більш зухвалим, я б сказав, у своїй агресивності по відношенню до мінських домовленостей, щодо Російської Федерації та у своїх спробах спровокувати Захід на підтримку войовничих устремлінь".

Деталі: За його словами, нібито Париж і Берлін "вже багато років" обіцяють "навчити" Київ, але "нічого не відбувається", навіть навпаки Київ став "нахабнішим".

У середині листопада МЗС РФ оприлюднило листування Лаврова з главами МЗС з Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном і Гайко Маасом.

У РФ заявили, що зробили це, щоб уникнути спотворення позиції Москви по Донбасу.

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