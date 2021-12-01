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Президентка Єврокомісії: Час почати дискусію про обов'язкову вакцинацію

Середа, 1 грудня 2021, 14:14
Президентка Єврокомісії: Час почати дискусію про обов'язкову вакцинацію
gettyimages

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за початок дискусій про запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Європейському союзу.

Про це вона сказала на брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо подивитися на цифри, у нас зараз вакциновано 77% дорослого населення в ЄС, або 66% всього населення. Це означає, що третина не вакциновані, близько 150 млн людей. Це – багато. Не кожен може бути вакцинований, як маленькі діти чи люди із медичними показаннями, але більшість можуть. І зараз необхідно почати дискусію, як ми потенційно можемо думати про обов'язкову вакцинацію в ЄС. Це потребує дискусії та спільного підходу", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також сказала, що, оскільки виробники вакцин Pfizer і Moderna мають намір доставити ще 360 мільйонів доз до кінця березня, бустери дозу будуть доступні для всіх охочих.

"Ми знаємо з досвіду з "Дельта"-варіантом, що це перегони з часом. Наші вчені вже нам сказали, що повна вакцинація і бустерні дози дають міцний захист проти коронавірусу", - сказала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, Австрія з першою з країн Європи заявила про намір зробити щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення з 1 лютого. 

Читайте детальніше: Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення

"Українська правда" у Threads

Теми: Єврокомісіявакцинаціякоронавірус
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