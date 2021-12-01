Заступник Густєлєв, якого Кличко "звільнив" ще місяць тому через міст, пішов з посади

Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, про звільнення якого мер Києва Віталій Кличко повідомив ще 5 листопада, 1 грудня звільнився з посади.

Джерело: Густелєв у Facebook

Пряма мова Густелєва: "Сьогодні мій останній робочий день на посаді заступника голови КМДА.

Хочу висловити щиру вдячність всім разом і кожному окремо, з ким довелося працювати".

Деталі: Густєлєв пообіцяв найближчими днями надати "детальний звіт про результати роботи" за період його повноважень".

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